- O meio-campista do Hannover 96, Besuschkov, vai para Ingolstadt.

Time de divisão inferior FC Ingolstadt garante Max Besuschkow pouco antes do fechamento da janela de transferências. O meia de 27 anos deixa sua posição no clube de segunda divisão Hannover 96, expressando sua alegria pelo acordo finalizado. De acordo com o FC Ingolstadt, o ex-internacional alemão de base já jogou um total de 168 partidas nas três primeiras divisões do futebol alemão, com 130 delas na segunda divisão.

"Max Besuschkow traz atributos essenciais como um meio-campista experiente e confiante, que vai significativamente fortalecer nossa equipe", declarou o CEO do FC Ingolstadt, Dietmar Beiersdorfer. "Ele vai fornecer mais robustez e estrutura à nossa estratégia ofensiva. Ele pode operar efetivamente tanto na defesa quanto no ataque, não apenas criando oportunidades de gol para nossos jogadores com sua precisão na distribuição, mas também se tornando uma ameaça de gol por si mesmo, como já demonstrou no passado." Não foram fornecidas informações sobre a duração do contrato.

Após se juntar ao FC Ingolstadt, Max Besuschkow expressou sua empolgação em jogar em um nível mais alto na Alemanha.

