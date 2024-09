- O médico designado está a implementar medidas para dissuadir os mosquitos tigre.

Próximo a 2.000 mosquitos foram examinados pelo departamento de saúde do distrito de Mitte neste ano, e nenhum mosquito-tigre asiático foi encontrado entre eles. Em vez disso, eles avistaram outros mosquitos listrados que as pessoas podem não reconhecer facilmente, de acordo com Lukas Murajda, um profissional médico do departamento de saúde do distrito de Mitte. Este departamento tem monitorado potenciais populações de mosquito-tigre asiático em Berlim desde julho de 19.

O mosquito-tigre asiático, identificado como Aedes albopictus, origina-se de regiões tropicais e pode carregar uma variedade de agentes causadores de doenças como dengue, chikungunya e vírus Zika. Felizmente, nenhum desses casos foi relatado na Alemanha ainda. No entanto, há algumas populações estabelecidas, até mesmo em Berlim, com Treptow-Köpenick relatando casos por vários anos agora, desde 2021. Isso levou a um projeto piloto para combater essa espécie invasora em 2023.

Apenas as fêmeas dessa espécie picam.

Murajda prefere não falar sobre o projeto de Treptow-Köpenick. Em outros distritos, mosquitos-tigre asiáticos foram avistados em números mínimos neste ano: uma fêmea em um cemitério de Charlottenburg e um macho em um jardim comunitário de Neukölln. Sua origem permanece um mistério. As fêmeas picam devido às suas necessidades protéicas durante o período de postura de ovos. No ano passado, mosquitos-tigre asiáticos foram notados pela primeira vez no final do verão. "É cedo demais para fazer conclusões", diz Murajda, já que a estação geralmente se estende até cerca de outubro.

O distrito de Mitte usa dois tipos de armadilhas, totalizando várias dezenas. O primeiro tipo, chamado GAT (Armadilha Gravida Aedes), consiste em um pote com água e partes de planta. Esses mosquitos são atraídos pelo cheiro ruim do caldo de planta, mas não podem alcançá-lo devido a uma rede e ficam presos em uma tira grudenta enquanto procuram uma saída. Na segunda armadilha, a BG Pro, os mosquitos são atraídos por CO2 e são atraídos para o dispositivo por uma corrente de ar suave usando um ventilador e bateria.

"Não podemos deter sua expansão."

Murajda está se preparando para o pior cenário. "Não acredito que possamos deter a expansão do mosquito-tigre asiático", diz ele. Apesar de sua picada desconfortável, eles só se tornam perigosos se picarem humanos infectados. "Estamos nos concentrando na prevenção", diz Murajda. Isso inclui informar o público.

A recomendação de Murajda: evitar acumulações de água, esvaziar água parada uma vez por semana. "Inclusive uma tampa de garrafa é suficiente". Também use roupas leves, folgadas e compridas e use produtos anti-mosquito. Medidas de controle químico devem ser uma última opção depois de tentar esses métodos.

A União Europeia não relatou nenhum caso de doenças transmitidas por mosquito-tigre asiático devido à ausência da espécie em seu território, como confirmado pelos departamentos de saúde. Apesar dos esforços do distrito de Mitte para monitorar potenciais populações de mosquito-tigre asiático em Berlim, a presença dessa espécie invasora permanece uma preocupação em outros distritos como Treptow-Köpenick.

