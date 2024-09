Após a restrição aos importados Zimmels - O mandato do líder do proibido ICE está a chegar ao fim.

Com apenas horas antes de um prazo de duas semanas para sua expulsão, é incerto se Mohammed Hadi Mofatteh, líder do Centro Islâmico de Hamburgo (IZH), rotulado como radical e proibido, deixou a Alemanha. Até a tarde de terça-feira, a Polícia Federal não havia enviado um documento de passagem de fronteira ao Escritório de Migração de Hamburgo, confirmou uma porta-voz do Ministério do Interior à Agência de Notícias Alemã. No entanto, isso ainda pode ocorrer com um atraso.

Até 11 de setembro, às 23:59, de acordo com o decreto de expulsão emitido no final de agosto, Mofatteh deveria ter partido. Se ele não o fizer, será obrigado a sair da Alemanha por conta própria, e a entrada será proibida, como informado pelo Ministério do Interior. Ele também pode enfrentar até três anos de prisão caso volte a entrar.

"Se a partida não for feita a tempo ou se a partida adequada não for comprovada, tal pessoa será listada no sistema de fugitivos para negação de entrada e prisão", revelou a porta-voz. Enquanto isso, um possível recurso de Mofatteh contra o decreto de expulsão não havia sido recebido pelo Tribunal Administrativo de Hamburgo até terça-feira, informou um porta-voz.

Irã considera mais fechamentos de instituições alemãs

O ministro do Interior da Alemanha, Nancy Faeser (SPD), proibiu o IZH em 24 de julho como "um importante centro de propaganda iraniana na Europa" - junto com cinco organizações afiliadas. Todos os ativos e instalações foram apreendidos por meio de uma operação nacional em todo o país. Desde então, a Mesquita Azul do IZH na Outer Alster em Hamburgo também foi fechada.

A proibição do IZH gerou tensões diplomáticas. O governo iraniano convocou o embaixador alemão e fechou o Instituto Alemão de Língua (DSIT) em Teerã há três semanas, como resposta direta.

Dado o prazo aproximado para a expulsão de Mofatteh, seguiram-se mais escaladas: foram relatados "violaciones por outras instituições do governo alemão", disse o porta-voz da Justiça, Asghar Dschahangir. "Ações serão reveladas em devido tempo".

Nos últimos anos, as relações entre Teerã e Berlim azedaram. Vários cidadãos alemães, alguns dos quais também têm cidadania iraniana, estão presos em prisões iranianas. No início de 2023, o alemão-iraniano Djamshid Sharmahd foi condenado à morte por acusações de terrorismo.

Mofatteh visto como emissário do Líder Supremo

De acordo com as declarações do IZH, Mofatteh serve como o principal guru espiritual dos xiitas na Europa, exceto no Reino Unido. De acordo com o Hamburg Verfassungsschutz, ele responde ao Líder Supremo do Irã, aiatolá Ali Chamenei, e o representa na Alemanha. "Mofatteh é um experiente representante do regime atual em Teerã. Sua família está profundamente enraizada na elite religiosa do estado do Irã", afirma o último relatório do Verfassungsschutz do Escritório do Estado de Hamburgo sobre ele. Ele tem liderado o IZH desde 2018.

No final de 2022, o vice de Mofatteh, Sejed Soliman Mussawifar, já havia sido expulso da Alemanha devido a ligações com a milícia libanesa Hezbollah, que é proibida na Alemanha. Antes disso, ele havia perdido um recurso contra a exclusão em segunda instância perante o Tribunal Administrativo Superior de Hamburgo.

