- O líder do FDP, Theurer, declara sua saída da política ativa.

O FDP na Baden-Württemberg Precisa de um Novo Presidente: Michael Theurer Renuncia

Em uma carta aos membros do partido, Michael Theurer, o atual presidente do FDP na Baden-Württemberg e Secretário de Estado no Ministério Federal de Transportes e Representante do Transporte Ferroviário, anunciou sua renúncia ao cargo a partir de 1º de setembro. Ele também deixará seu assento no conselho federal do FDP.

Theurer, que se juntará ao conselho da Bundesbank, vem planejando deixar a política há algum tempo. Ele deixou claro suas intenções no final de julho e já renunciou a todos os seus cargos. Em sua carta, ele afirma que isso é necessário devido à neutralidade exigida por sua nova posição. Apesar de deixar seus cargos atuais, Theurer continuará a ser membro do FDP e manterá uma forte ligação com sua filial regional.

Theurer: Deixar a Política Não é Fácil

Theurer, que está envolvido na política há mais de 40 anos, reconhece em sua carta que deixar a política não é uma tarefa fácil. No entanto, ele está animado com a oportunidade de realizar um sonho de longa data ao se juntar ao conselho da Bundesbank. Ele instou os membros a continuarem a defender os valores liberais, especialmente em tempos de crise quando o autoritarismo tende a aumentar.

Theurer liderou os Liberais do Sul-Oeste desde 2013 e foi reeleito com 78% dos votos no verão passado. Ele é formado em economia pela Universidade de Tübingen e serviu como prefeito de Horb am Neckar de 1995 a 2009. Foi membro do parlamento estadual da Baden-Württemberg de 2001 a 2009 e MEP de 2009 a 2017. Desde 2017, ele é membro do Bundestag.

Rülke, o vice de Theurer e líder do grupo parlamentar do FDP, elogiou o "serviço desinteressado" de Theurer à filial regional e expressou sua tristeza com a partida de Theurer. Ele garantiu aos membros que ele e a liderança do partido estadual trabalharão para continuar o caminho bem-sucedido traçado por Theurer.

Conferência do Partido para Eleger Novo Presidente

Até agora, nenhum candidato foi anunciado para preencher a posição de Theurer. Rülke permanece em silêncio sobre o assunto, adiando qualquer discussão para uma reunião do conselho estadual em meados de setembro. Um porta-voz da filial estadual confirma que um novo presidente será eleito em uma conferência do partido, marcada para o início de janeiro. Os estatutos do partido permitem uma pesquisa de membros antes da eleição, se exigida, mas essa pesquisa não será juridicamente vinculativa.

O Ministério Federal de Transportes precisará encontrar um novo Representante do Transporte Ferroviário, já que Michael Theurer, que ocupava esse cargo enquanto servia como Secretário de Estado e Presidente do FDP na Baden-Württemberg, está renunciando. As partes envolvidas considerarão cuidadosamente a próxima vaga e trabalharão para eleger um sucessor adequado.

Leia também: