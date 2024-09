- O líder do BSW está aberto a examinar a proibição da AfD.

Robert Crumbach, líder do partido Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) no estado, expressou disposição em examinar a possibilidade de proibir o partido Alternativa para a Alemanha (AfD). Crumbach deixou claro que não tem interesse em dialogar com a AfD, afirmando: "O conteúdo da AfD é completamente inaceitável, e dentro da nossa seção estadual, há indivíduos ativos com quem não devemos interagir". Ele acrescentou: "Um partido que defende políticas que lembram as Leis de Nuremberg não é um parceiro viável para nós".

A fração parlamentar estadual da AfD havia proposto anteriormente proibir solicitantes de asilo, refugiados da guerra ucraniana, estrangeiros deportáveis e tolerados, e solicitantes de asilo de frequentar eventos públicos. Essa proposta foi criticada, com muitos comparando-a às Leis de Nuremberg de 1935, que os nazistas usaram principalmente para desqualificar cidadãos judeus.

Líder Estadual do BSW Recusa Engajar-se com a AfD

Em 22 de setembro, haverá uma nova eleição para o parlamento estadual em Brandemburgo. Na última pesquisa de agosto, a AfD estava à frente do SPD, CDU e BSW. Se a AfD convidar Crumbach para conversas exploratórias após as eleições estaduais, "Eu nem me daria ao trabalho de aparecer", disse ele.

Quando perguntado sobre seus pensamentos sobre a discussão sobre um procedimento de proibição da AfD, Crumbach disse: "Dadas as participéntes do projeto apresentado para a última sessão especial do parlamento estadual, é uma consideração que merece mais exploração".

A Oficina Federal para a Proteção da Constituição categoriza a AfD como um caso potencial de extremismo de direita, assim como a oficina estadual de Brandemburgo. Em 2017, o Tribunal Constitucional Federal rejeitou uma proibição do Partido Nacional-Democrata da Alemanha (NPD) porque não havia sinais de que pudesse alcançar efetivamente seus objetivos anticonstitucionais. No entanto, eles observaram que o partido representa "uma ideologia política com o objetivo de desmantelar a ordem democrática existente".

A fundadora do partido BSW, Sahra Wagenknecht, distanciou-se dos extremistas de direita dentro da AfD, mas deixou em aberto a possibilidade de apoiar suas propostas no futuro.

Após expressar desinteresse em engajar-se com a AfD devido ao seu conteúdo inaceitável, Robert Crumbach, líder estadual do BSW, pode dispensar quaisquer convites para conversas com a AfD após as eleições em setembro. Além disso, dada a proposta da AfD que lembra as Leis de Nuremberg e a preocupação levantada pela Oficina Federal para a Proteção da Constituição, Crumbach pode achar que a discussão sobre um procedimento de proibição da AfD merece uma análise mais aprofundada.

Leia também: