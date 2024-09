- O líder da IG Metall defende a defesa dos "direitos coletivos de decisão".

No texto em discussão sobre o futuro da Thyssenkrupp Steel, a líder da IG Metall, Christiane Benner, criticou a liderança da empresa por abandonar a tradição de tomada de decisões compartilhadas. Durante uma visita a Duisburg, ela declarou, segundo o anúncio do sindicato, "Este é um caminho equivocado que a gerência deve abandonar imediatamente". A falta de respeito pela tomada de decisões compartilhadas e pela colaboração equilibrada, ela observou, levaria ao fracasso. "Agora é hora de canalizar coletivamente todos os nossos esforços para a transformação neutra em termos de clima das fábricas e para trabalho sustentável e futuro-proof que impulse a região", ela acrescentou.

A maior fabricante de aço da Alemanha, Thyssenkrupp Steel, vem lutando com baixa demanda, altos custos de energia, capacidade excessiva e importações baratas na divisão de aço do conglomerado industrial Thyssenkrupp. A empresa-mãe visa tornar a divisão de aço autônoma, o que envolve uma redução significativa de capacidade, resultando em demissões. Atualmente, cerca de 27.000 pessoas são empregadas na divisão, com 13.000 baseadas em Duisburg.

As tensões entre o conselho de aço e a gestão da empresa aumentaram recentemente em relação ao plano de reestruturação da divisão. Como resultado, três membros do conselho de aço e quatro membros do conselho de supervisão do aço anunciaram suas renúncias.

Benner: Preocupações com empregos motivam pessoas

Após discutir com trabalhadores do aço, Benner mencionou "As preocupações com a segurança de seus empregos, de suas famílias e de sua cidade natal estão motivando as pessoas". Há uma considerável ansiedade e irritação com as ações da gestão da empresa. No entanto, "também é forte a determinação dos funcionários em lutar por seus empregos e por um futuro promissor para a Thyssenkrupp", ela continuou.

O desentendimento na Thyssenkrupp Steel também está sendo debatido na Assembleia Estadual da Renânia do Norte-Vestfália nesta quinta-feira. As frações da oposição SPD e AfD solicitaram um debate de emergência devido aos "riscos de custos adicionais inesperados" na construção de uma instalação multimilionária para a produção de aço mais ambientalmente-friendly em Duisburg, que o presidente do conselho de supervisão da Thyssenkrupp, Siegfried Russwurm, mencionou no final de agosto.

A usina de redução direta, prevista para entrar em operação em 2027 e substituir um forno de blast, é atualmente estimada em cerca de 3 bilhões de euros, com o governo federal contribuindo com cerca de 1,3 bilhão de euros e o estado da NRW com cerca de 700 milhões de euros.

Os potenciais riscos e os possíveis aumentos de custos subsequentes estão sendo avaliados, de acordo com a declaração da divisão de aço. "Atualmente, estamos presumindo que a usina de redução direta pode ser implementada dentro das condições existentes", eles observaram na declaração da empresa.

Para o SPD, a questão de "se o estado estará preparado e capaz de suportar aumentos de custos de emergência durante a transição da produção de aço" surge, como consta em sua solicitação para o debate de emergência.

Benner expressou sua preocupação com o futuro da Thyssenkrupp Steel, afirmando "O caminho equivocado de abandonar a tomada de decisões compartilhadas deve ser substituído por uma ênfase em esforços coletivos em direção a uma transformação neutra em termos de clima, utilizando tecnologias de ferro ou aço onde necessário".

Além disso, ela enfatizou "Neste processo de reestruturação, devemos priorizar a preservação de empregos que envolvem a produção de outros produtos, sejam eles de ferro ou aço, para garantir um futuro sustentável para a região e para a força de trabalho".

