- O líder da câmara defende abordagens inovadoras em pequenas instalações médicas

Em áreas com populações em declínio, hospitais menores precisam de estratégias inovadoras para sobreviver, como sugerido pela avaliação da associação médica estadual. Hans-Joerg Bittrich, presidente da câmara, compartilhou essa visão com a Agência Telegrama Alemã, afirmando que não se trata mais apenas de cuidados hospitalares. Em vez disso, deveria haver colaboração com serviços ambulatoriais, como médicos gerais, serviços de enfermagem, fisioterapeutas e farmácias. Ele se referiu a isso como uma responsabilidade coletiva pela Turíngia, onde o estado, os municípios, os médicos e os lobbies de clínicas precisam cooperar.

No momento, o primeiro hospital regional da Turíngia a declarar falência e fechar está chamando a atenção, de acordo com o Ministério da Saúde. O hospital privado Sternbach Clinic em Schleiz (distrito de Saale-Orla) entrou com um pedido de insolvência no final de junho devido a prejuízos financeiros e à falta de um parceiro financeiro adequado para a continuidade das operações. Com 190 empregados afetados, o hospital de 100 leitos encerrará suas operações no final de agosto. Esse evento levanta preocupações sobre a prestação futura de cuidados de saúde na região adjacente à Baviera.

Problemas de pessoal médico são outro desafio enfrentado por muitos hospitais da Turíngia, especialmente em áreas com populações encolhendo e envelhecendo. Guido Dressel, chefe estadual da TK, mencionou a dificuldade de encontrar pessoal especializado, assim como o papel dos déficits de pessoal na decisão de fechamento de Schleiz. Bittrich concordou, reiterando a gravidade do problema, especialmente entre os médicos.

De acordo com Bittrich e Dressel, uma avaliação oportuna das estruturas hospitalares e ambulatoriais em cada distrito da Turíngia é há muito necessária. Dressel argumentou que a planejamento hospitalar sozinho não representa a realidade, e há necessidade de uma solução para locais hospitalares subutilizados, como uma policlínica com serviços especializados e uma pequena enfermaria.

Na opinião de Bittrich, com uma população envelhecendo, os hospitais regionais deveriam priorizar os cuidados básicos em medicina interna e cirurgia, tratando diabéticos, pacientes cardiovasculares e gerenciando acidentes ou ferimentos por queda. Eles também deveriam estar conectados aos serviços de emergência para transportar pacientes gravemente doentes para hospitais especializados. Além disso, um departamento de fisioterapia, uma farmácia e um departamento de serviços sociais seriam benéficos, assim como garantir serviços adequados de médicos gerais.

Atualmente, o planejamento hospitalar e a distribuição de consultas médicas na Alemanha ocorrem simultaneamente. As associações locais de médicos de seguro saúde e as empresas de seguro saúde gerenciam o planejamento dos cuidados ambulatoriais, enquanto o estado cuida do planejamento hospitalar e atribui serviços específicos aos hospitais. No entanto, já que a reforma hospitalar federal ainda está pendente, é incerto quais serviços específicos os hospitais individuais serão permitidos a oferecer no futuro.

