- O líder da BSW declara: "Nós já operamos de forma independente"

Líder do BSW de Brandemburgo, Bob Crumbach, expressa preocupações de que as eleições estaduais iminentes, que ocorrerão em cerca de três semanas, não terão um impacto significativo na sua filial estadual em relação à líder do partido Sahra Wagenknecht. "É claro que também trabalharemos de perto e com confiança com a diretoria federal nas nossas estratégias de Brandemburgo", compartilhou Crumbach com a Agência de Notícias da Alemanha. "Mas permanecemos autônomos. Continuaremos tomando nossas próprias decisões."

O líder estadual enfatizou a autonomia da sua filial. "Os princípios fundamentais devem ser sólidos, razão pela qual é importante colaborar e comunicar-se", afirmou Crumbach. "Mas permanecemos independentes. Continuaremos tomando nossas próprias decisões."

Wagenknecht busca moldar a construção do governo potencial

O Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) foi estabelecido em Brandemburgo em maio. A última pesquisa do Instituto Insa de agosto colocou o BSW em quarto lugar com 17%, atrás do AfD, SPD e CDU. Um novo parlamento estadual de Brandemburgo será eleito em 22 de setembro - três semanas após as eleições na Saxônia e Turíngia.

A fundadora do BSW e ex-política do Partido da Esquerda, Wagenknecht, destacou para "Der Spiegel": "As negociações, se realizadas na Saxônia e na Turíngia, prosseguirão em consulta próxima com os nossos principais candidatos e, naturalmente, também participarei ativamente". A candidata principal do BSW na Turíngia, Katja Wolf, posteriormente contestou a impressão dada na ZDF de que Wagenknecht estava ultrapassando suas fronteiras dentro da filial estadual.

O presidente do CDU de Brandemburgo, Jan Redmann, mencionou há alguns dias que não está claro se os principais candidatos e líderes estaduais do BSW são meros canais para as mensagens de Wagenknecht ou se estão formulando políticas independentes para a Saxônia, Turíngia e Brandemburgo.

