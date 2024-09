- O Kompany, com base em casa, reivindica a primeira vitória contra o Augsburg em Heidenheim.

Vincent Kompany se prepara para sua estreia como treinador do time do Bayern de Munique no Allianz Arena. O belga tem estado em Munique como se fosse uma eternidade, disse antes do jogo da Bundesliga no domingo, às 17h30, transmitido pelo DAZN, contra os líderes da liga SC Freiburg. Kompany e sua equipe estão ansiosos para impressionar seus torcedores, buscando uma vitória de seis pontos em seu primeiro jogo em casa.

Enquanto isso, o 1. FC Heidenheim se prepara para seu jogo da Bundesliga contra o FC Augsburg no domingo, às 15h30. O técnico Jess Thorup espera por este jogo em particular, já que lhe traz lembranças de sua estreia vitoriosa no ano passado, quando sua equipe venceu por 5 a 2 contra o Heidenheim. Eles esperam construir sobre esse sucesso.

