- O Kiel Football Club pretende voltar a entrar na Liga dos Campeões.

THW Handebol Record Champions estão em busca de recuperar seu trono. Marc Weinstock, presidente do conselho supervisor, definiu um alto padrão: "Nosso objetivo final é terminar em primeiro ou segundo na Bundesliga e chegar às semifinais em outras competições."

Pela primeira vez desde 2018, os Kiel Zebras, que encerraram a última temporada em quarto lugar, não se classificaram para a Liga dos Campeões. Eles agora vão disputar a Liga Europeia, situação que pretendem corrigir em breve com a ajuda de suas quatro novas contratações de peso.

Emil Madsen (23), um destro dinamarquês do GOG Gudme, se juntou à equipe de Kiel. As lacunas na ala direita, deixadas pela saída de Niclas Ekberg, devem ser preenchidas pelo húngaro Bence Imre (21), participante olímpico do Ferencvarosi TC, e pelo alemão Lukas Zerbe (28), ex-jogador do TBV Lemgo.

Andreas Wolff deseja mais vitórias

O retorno do ícone do goleiro Andreas Wolff aos postes do THW após uma ausência de cinco anos em Kiel lhe deu novo incentivo. "Minha missão aqui em Kiel ainda não está completa: pretendo pelo menos um campeonato alemão, mas nos próximos anos poderão ser mais", disse o jogador de 33 anos, medalhista de prata em Paris.

Wolff também reconheceu uma "humildade modesta" que, segundo ele, combina bem com o THW apesar de suas ambições elevadas. O técnico Filip Jicha concordou, levando em conta o curto tempo de preparação: "Temos apenas 20 dias em vez dos quatro ou cinco semanas habituais".

O THW vendeu cerca de 300 ingressos de temporada a menos para seus jogos em casa na Bundesliga neste ano, com um total de 8.800 ingressos vendidos até agora. Ausências de longo prazo incluem Harald Reinkind, que se recupera de cirurgia no calcanhar, e o goleiro Tomas Mrkva, que passa por cirurgia no menisco.

A equipe de Kiel iniciará a nova temporada da Bundesliga com um jogo fora de casa contra o Rhein-Neckar Löwen em 5 de setembro (20h30/Dyn).

