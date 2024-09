- O Karlsruher SC contratou o ex-prospete do VfB Stuttgart, Egloff.

Clube de futebol de menor divisão Karlsruhe SC garantiu a contratação do meio-campista Lilian Egloff. O jogador de 22 anos aperfeiçoou suas habilidades na academia de jovens do VfB Stuttgart, sendo frequentemente considerado um dos maiores talentos da região. Infelizmente, lesões recorrentes o impediram de estrear no time principal do Stuttgart. Desde julho, ele está sem contrato. Os detalhes de seu contrato com o Karlsruhe ainda não foram revelados.

"Estou ansioso para impulsionar minha carreira com o KSC e retribuir a confiança da diretoria com boas apresentações", declarou Egloff em um comunicado do Karlsruhe. Sebastian Freis, diretor de futebol profissional, está animado com a aquisição de um "jogador ofensivo talentoso".

Início Enérgico da Temporada

O Karlsruhe SC começou a temporada com força. Na liga, eles estão confortavelmente na segunda posição após quatro rodadas, com dez pontos. Eles facilmente derrotaram o Sportfreunde Lotte por 5 a 0 na DFB-Pokal, provando seu valor. Após a pausa internacional, o Karlsruhe receberá o FC Schalke 04 (13 de setembro, 6:30 PM/Sky).

A chegada de Egloff ao Karlsruhe SC pode potencialmente impulsionar as transferências do clube nesta temporada, visando fortalecer ainda mais sua equipe. A contratação do meio-campista tem o potencial de injetar nova energia e habilidades no time, contribuindo para vitórias mais decisivas nos próximos jogos.

Leia também: