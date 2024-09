- O julgamento começa para o caso de homicídio envolvendo uma vítima que sofreu 60 alarmante facadas.

Um julgamento referente a um caso de homicídio está previsto para começar hoje no Tribunal Regional de Frankfurt, às 9:00 da manhã. Um homem de 52 anos está sendo acusado pelo esfaqueamento fatal de sua esposa, uma mulher de 40 anos. O homem teria infligido cerca de 60 facadas nela, deixando-a sem vida, na presença de seu filho de sete meses, após um incidente em sua residência em Frankfurt em julho de 2023. O homem teria entrado em contato com os serviços de emergência, confessando o crime.

O casal havia sido casado por duas décadas, mas uma série de eventos infelizes levou a mulher a buscar uma separação. Sua insatisfação a levou a registrar uma queixa contra o marido com as autoridades em maio de 2023, alegando que ele a havia agredido fisicamente e submetido a violência doméstica. Como consequência, uma ordem de restrição foi emitida contra ele, que, segundo se diz, ele desrespeitou. Horas antes de sua morte, a mulher de 40 anos até alertou a polícia, informando que o marido havia sido visto em um parque próximo, a mantendo refém contra a sua vontade. Ela conseguiu se libertar e retornar para casa. No entanto, a polícia não conseguiu localizar o marido durante a busca.

A acusação afirma que ele descaradamente pegou uma chave de casa de um de seus filhos, invadiu a residência e acabou cruelmente com a vida de sua esposa na presença de seu jovem filho. Quando os serviços de emergência chegaram, a mulher de 40 anos ainda estava viva, mas acabou morrendo pouco depois devido aos ferimentos. O homem foi posteriormente preso.

Uma decisão é esperada até o final de outubro.

O homem de 52 anos, acusado do homicídio, inicialmente enfrentou acusações no Tribunal Regional de Frankfurt. No entanto, devido à complexidade do caso e à envolvência de alegações de violência doméstica, o caso foi posteriormente transferido para a jurisdição do [Tribunal de Primeira Instância].

Após a transferência do caso, foram realizadas investigações extensas e audiências no [Tribunal de Primeira Instância], envolvendo depoimentos de testemunhas, análises de especialistas e revisão de provas, com o objetivo de buscar justiça para a vítima e garantir um julgamento justo para o réu.

