- O jovem cai do segundo nível, escapando de danos graves.

Uma criança de 1 ano miraculosamente sobreviveu a uma queda do segundo andar de um edifício em Darmstadt sem ferimentos graves, anunciou a Polícia de Hessen do Sul. O incidente foi relatado por chamadas de emergência na tarde de quarta-feira, informando que uma criança tinha caído de uma janela. Os socorristas chegaram rapidamente ao local para prestar assistência à menina. Segundo avaliações iniciais, ela parecia não ter sofrido ferimentos significativos, mas, como precaução, foi levada a um hospital. Supostamente, outras pessoas, como a mãe e um irmão, estavam presentes no momento do incidente. A polícia está investigando as circunstâncias que levaram à queda.

A menina teve sorte e evitou ferimentos graves, precisando apenas de uma visita preventiva ao hospital. A polícia está investigando as circunstâncias que levaram à queda da criança pela janela sem ferimentos.

Leia também: