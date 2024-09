- O "Jogo da Loucura" das principais respostas de Fürther do Zero

Após uma atuação estelar de Nahuel Noll apesar das críticas pesadas, Alexander Zorniger, técnico do Fürth, não economizou elogios. "Nahuel Noll e um pouco de sorte nos ajudaram a manter os gols fora no primeiro tempo. Mas nós realmente merecemos a vitória no segundo tempo", declarou Zorniger após a vitória por 4 a 0 do Fürth contra o SSV Jahn Regensburg na 2ª Bundesliga.

Com apenas 21 anos, Noll provou ser uma pedra angular sólida para o Fürth, uma semana depois de seu erro ter levado a um empate contra o Paderborn, o que lhe rendeu palavras duras do técnico. Zorniger expressou mais tarde seu arrependimento pela explosão emocional. No entanto, Noll mostrou sua determinação na frente de 13.105 espectadores no estádio de Regensburg.

O jogo rapidamente se transformou em uma montanha-russa.

"Foi um jogo louco", comentou Zorniger após um jogo que começou brilhantemente para o Fürth. Meyerhöfer, o zagueiro, marcou o primeiro gol com um voleio após um escanteio de Hrgota (4º minuto). A equipe teve outra chance promissora de cabeceio após o primeiro gol, mas então perdeu o ritmo, permitindo que o Regensburg aproveitasse a oportunidade. O Regensburg teve chances de igualar ou até mesmo virar o jogo.

No entanto, o Fürth provou ser uma equipe altamente eficiente. Futkeu, o atacante, marcou com um passe de Massimo no 49º minuto. Hrgota, o capitão, marcou outro gol no 77º minuto, e Green marcou um pouco antes do apito final (88º minuto), garantindo um ótimo começo para o Fürth com 8 pontos.

Enquanto isso, o Regensburg teve um começo difícil, perdendo três dos quatro primeiros jogos. Eles têm muito trabalho a fazer durante a pausa internacional. O rápido placar de 0-2 após o intervalo contra o Fürth marcou um ponto de virada para o Regensburg. "Começamos a desmoronar no final do jogo e perdemos por 0 a 4 de forma justa. Isso é muito frustrante", disse Enochs, técnico do Regensburg.

