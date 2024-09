- O jogador informa o porta-bandeira: "A viagem em si é o destino".

Niclas Füllkrug, um apaixonado jogador de futebol que representa sua nação, é adorado pelos torcedores e quase atua como porta-estandarte da seleção alemã de futebol (DFB). Este atacante tardio, que já foi rebaixado ao papel de palhaço durante o Campeonato Europeu em casa, vê a seleção alemã passando por uma fase crucial após a saída de figuras proeminentes como Toni Kroos, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan e Thomas Müller. Agora, outros, incluindo pessoas como ele, estão mais em demanda.

A fração abaixo de 30 anos diminuiu significativamente. E o Füllkrug, de 31 anos, sente-se compelido a assumir um papel ainda mais importante. Em uma quarta-feira, esse atacante, que mudou de Borussia Dortmund para West Ham United durante o verão, senta-se no pódio da DFB em Herzogenaurach por mais de meia hora e discute extensivamente sobre vários tópicos relacionados à seleção alemã, o novo capitão, o novo número um e a Copa do Mundo com as partidas da Liga das Nações.

Apesar das mudanças, o ímpeto adquirido durante o Campeonato Europeu não deve ser perdido, mas renovado no sábado (20.45 CET) em Düsseldorf contra a Hungria e três dias depois em Amsterdã contra os Países Baixos, "onde paramos no Campeonato Europeu". Füllkrug espera que os torcedores continuem ansiosos por cada partida internacional. Mesmo que esteja claro que "não podemos gerar a mesma empolgação durante a Liga das Nações como em um torneio em casa".

No entanto, energia, espírito vencedor, entusiasmo ainda devem ser evidentes e palpáveis nos estádios. "Uma Alemanha muito comunitária", é o que Füllkrug admirou especialmente no Campeonato Europeu em casa, embora tenha terminado prematuramente nas quartas de final contra a Espanha. No entanto, ele percebeu a eliminação de forma diferente dos futebolistas que se associam principalmente aos títulos. "Para mim, a dor foi muito maior pelo fato de essa jornada ter chegado ao fim", diz Füllkrug: "A jornada é o objetivo, isso é comum comigo".

Agora, uma nova jornada começa, que esperamos que termine triunfalmente na Copa do Mundo de 2026. "Queremos ser uma equipe um pouco menos experiente, entusiasmada, com fome, que talvez queira esse sucesso ainda mais do que aqueles que já o têm. É essa a nossa ética de trabalho."

Füllkrug considera-se entre aqueles que lideram o caminho. "Vejo meu posição como tendo subido na hierarquia." Ele também embarca em uma nova fase da vida, completamente pessoal. Após sua mudança para a Inglaterra, Füllkrug é agora um dos três jogadores nacionais que jogam no exterior, ao lado do novo número um, Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) e do colega atacante Kai Havertz (FC Arsenal).

Ele fala de "outro sonho realizado" com a Premier League e a vida em Londres. Mas quando fala sobre a transferência multimilionária, ele também não esconde uma certa decepção com o comportamento do Dortmund. "Não quero pisar nos calos de ninguém", diz ele - e então o faz verbalmente: "Uma transferência como a feita pelo BVB não é a melhor demonstração de confiança." Os chefes do Dortmund agora apostam nos gols do novo atacante que trouxeram de Stuttgart, Serhou Guirassy.

No círculo da DFB, Füllkrug sente-se reconhecido e valorizado, mesmo que esteja atrás do talentoso Havertz na tabela de atacantes. No entanto, a distribuição dos papéis fixos do Campeonato Europeu, com titulares, reservas e reservas, é modificada pelo técnico nacional em partidas internacionais diárias. "Os papéis são um pouco mais flexíveis, o perfil permanece", explicou Nagelsmann.

Füllkrug conclui: "Haverá certamente um ou dois jogos em que o técnico me verá na equipe titular." Afinal, sua taxa de gols de 13 em 21 partidas internacionais é impressionante. Somente um jogador na seleção alemã marcou com mais frequência - Havertz (18 gols em 51 jogos).

Especialmente após a saída dos últimos campeões da Copa do Mundo de 2014, a presença de Füllkrug no vestiário ou na mesa de almoço, na frente das câmeras e microfones, mas também na área de penalidade adversária, é um fator importante no caminho para a Copa do Mundo de 2026. "É importante para mim que minha equipe possa confiar em mim", diz ele. E "Füllkrug" expressa o que muitos torcedores apreciam nele. "Queremos aparecer como uma unidade, usar orgulhosamente a camisa da seleção alemã e fazer tudo para sermos bem-sucedidos pelo nosso país."

