O clima econômico no cenário oriental da Alemanha está ficando cada vez mais sombrio. O instituto Ifo em Dresden relatou uma queda substancial no índice de clima empresarial para a Alemanha Oriental, passando de 90,1 para 88,2 pontos, entre julho e agosto. As empresas pesquisadas expressaram menos otimismo em relação à sua situação atual e às perspectivas para os próximos meses em comparação com o mês anterior.

No entanto, houve um aumento no clima econômico dentro do setor de manufatura em agosto. As empresas industriais avaliaram sua situação econômica atual significativamente mais favoravelmente do que em julho. No entanto, suas expectativas para o crescimento futuro do negócio caíram ligeiramente.

Em contrapartida, o setor de serviços está passando por uma queda significativa. As avaliações das atividades empresariais em andamento pelas empresas de serviços pesquisadas pioraram, de acordo com o relatório. Além disso, suas perspectivas para os próximos meses tornaram-se significativamente mais sombrias.

O indicador de clima no setor de comércio permaneceu estável em relação ao mês anterior. A situação empresarial melhorou ligeiramente no comércio a varejo, enquanto piorou ligeiramente no varejo. Tanto o comércio a varejo quanto o atacadista viram uma modesta melhora nas expectativas empresariais, de acordo com o instituto.

A construção mantém seu ceticismo

O clima no setor de construção apresentou uma ligeira redução. As empresas de construção pesquisadas avaliaram sua situação empresarial atual pior do que em julho e demonstraram mais pessimismo em relação ao futuro. O clima empresarial do Ifo para a Alemanha Oriental é baseado principalmente em cerca de 1.700 relatórios de empresas que são regularmente questionadas sobre sua situação empresarial atual e suas previsões para os próximos seis meses.

