- O Instituto Hermsdorf lança um novo centro especializado em cerâmica inovadora.

Após garantir um investimento de cerca de 7,5 milhões de euros, o Instituto Fraunhofer para Tecnologias e Sistemas de Cerâmicas IKTS em Hermsdorf (distrito de Saale-Holzland) estabeleceu um novo centro de pesquisa e desenvolvimento. Em colaboração com associados da indústria, este centro se concentrará em identificar aplicações comerciais para cerâmicas transparentes. O estado contribuiu com cerca de 2,5 milhões de euros em financiamento.

Cerâmicas transparentes são tão transparentes quanto o vidro, mas tão resistentes ao calor e à raspagem quanto as cerâmicas convencionais. A produção desta matéria-prima versátil requer habilidades, equipamentos e infraestrutura especializados. As cerâmicas transparentes são utilizadas em displays de telefones celulares, leitores de passaportes em aeroportos, microimplantes médicos e tecnologia de sensores.

Facilidade Pioneira de Pesquisa e Desenvolvimento

Este novo centro, incorporado nas instalações do instituto de Hermsdorf, possui aproximadamente 20 unidades de fabricação e 100 dispositivos compactos espalhados por uma área de produção de 700 metros quadrados. Os colaboradores da indústria podem utilizar estas instalações para fins de teste.

Esta única facilidade de pesquisa e desenvolvimento na Europa agora equipa Hermsdorf com a infraestrutura necessária para todo o processo de produção de componentes cerâmicos transparentes, desde o laboratório até a produção piloto e em massa, de acordo com o Fraunhofer IKTS.

O investimento e a criação do novo centro de pesquisa e desenvolvimento no Fraunhofer IKTS contribuirão significativamente para a fabricação de cerâmicas transparentes. Os esforços colaborativos deste centro com associados da indústria levarão à identificação de aplicações comerciais para estas matérias-primas versáteis em vários setores.

