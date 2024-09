- O início do ano lectivo na Baviera desencadeia pedidos de intervenção das associações

O ano letivo que se aproxima na Baviera apresenta vários obstáculos e uma persistente falta de educadores. A União dos Professores da Baviera (BLLV) defende que a discussão sobre o aprimoramento dos padrões educacionais na Baviera não deve ser negligenciada. Outras organizações de educadores identificam barreiras na igualdade educacional, digitalização e atratividade profissional.

As escolas da Baviera reabrirão em 10 de setembro, após o recesso de verão. Cerca de 134.000 alunos são esperados para ingressar no primeiro ano do ensino fundamental e em escolas especiais. Cerca de 125.000 alunos são esperados para ingressar no quinto ano.

Os escritórios estão sobrecarregados

"O problema da falta de professores não é mais um assunto em debate", afirmou a presidente da BLLV, Simone Fleischmann. De fato, há escassez em todos os lugares. O Ministério da Educação e da Cultura não forneceu números claros e sugeriu uma entrevista coletiva sobre o início do ano letivo nesta sexta-feira. Antes das férias, uma previsão do ministério havia indicado uma grande escassez no futuro, especialmente nas escolas secundárias, escolas intermediárias e escolas clássicas.

A situação nas escolas intermediárias não se manifestou tão gravemente quanto se esperava no ano letivo de 2024/25, segundo a Associação dos Professores de Escolas Intermediárias da Baviera. As escolas clássicas e as escolas secundárias vocacionais permanecem em uma posição relativamente favorável, segundo a Associação dos Filólogos. No entanto, as escolas clássicas podem se tornar o tipo de escola com a maior escassez de educadores no ano letivo que vem, se não forem tomadas medidas contra.

As associações acreditam que a redução da carga de trabalho e o incentivo aos educadores para trabalharem horas extras podem ser alcançados pela abolição das restrições planejadas nas opções de meio período. Em vez disso, caminhos de carreira atraentes, modelos de tempo de trabalho flexíveis e oportunidades claras de promoção deveriam ser criados, disse a Associação dos Professores de Escolas Intermediárias.

O novo ano letivo apresenta vários desafios para as escolas. A "Ofensiva Pisa" terá um impacto significativo nas escolas fundamentais. Como resultado dos maus resultados do Pisa, a matemática e o alemão terão mais tempo no horário, enquanto o inglês, a música, a arte, o artesanato e o design (WG) terão que ser reduzidos.

A BLLV criticou essa decisão novamente: Em vez de eliminar horas, deveria haver mais aulas na escola fundamental, afirmou a especialista da BLLV, Antje Radetzky. Especialmente no inglês, a Baviera já está atrás de outros estados federais na escola fundamental, ela enfatizou.

A mencionada "Quadra Constitucional" é uma nova adição neste ano, sendo lançada inicialmente em certos níveis de série. Deveria ser integrada regularmente uma vez por semana no horário de aula normal e alternadamente em diferentes matérias. As escolas e os educadores deveriam moldar as unidades de forma flexível e podem incluir eventos atuais.

Nas escolas clássicas, haverá mudanças significativas no nível superior devido à transição para o Abitur após nove anos (G9) em vez de oito anos (G8). Neste ano letivo, a primeira série do 12º ano começará no novo G9, segundo a Associação dos Filólogos. Portanto, não haverá exames do Abitur no final do ano letivo - exceto para os repetentes da 12ª série do velho G8.

