- O início de viagens educativas impulsiona de forma notável os sectores do retalho.

À medida que o ano letivo se aproxima na Baviera, os pais estão mergulhando fundo nos seus bolsos. A Associação do Varejo Bávaro prevê vendas de aproximadamente 112 milhões de euros, como confirmado pelo seu CEO, Bernd Ohlmann. Isso representa um aumento aproximado de 8% em comparação ao ano anterior.

No geral, Ohlmann expressou satisfação com os negócios. Mesmo em circunstâncias difíceis, ele observou que "quando se trata de preparar o início da escola dos próprios filhos, os pais não economizam no euro - especialmente para os alunos do primeiro ano". Os números abrangem mais do que apenas os suprimentos escolares tradicionais, como mochilas e canetas. Eles também incluem presentes e estojos.

Uma pesquisa nacional realizada pela Associação do Varejo Alemão revela que doces são os itens mais populares encontrados nos estojos. Setenta por cento dos respondentes mencionaram doces, seguidos de livros, itens de escrita ou papelaria e outros acessórios.

