- O indivíduo sofreu um trauma grave devido a golpes e pontapés.

No distrito de Wesermarsch, um indivíduo de 30 anos sofreu graves ferimentos, incluindo pancadas e chute, em Ovelgönne. Segundo a polícia, o incidente ocorreu quando ele tentou intervir na noite de domingo, já que um homem dentro de uma barraca de festival estava supostamente incomodando uma mulher. Enfurecido, o agressor atingiu o homem de 30 anos, o derrubou e continuou a chutá-lo na cabeça. A vítima foi levada ao hospital e o agressor desapareceu do local. As autoridades iniciaram uma investigação sobre possível lesão corporal grave.

O incidente de violência em Ovelgönne, em Wesermarsch, envolve um crime de agressão grave. O homem que incomodou dentro da barraca de festival e atacou o homem de 30 anos pode ser acusado por esse ato criminoso.

