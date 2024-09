- O indivíduo sofre danos graves após uma propulsão inesperada por um tanque de oxigénio.

Um homem de 77 anos sofreu ferimentos graves em Waldkraiburg, no distrito de Mühldorf am Inn, devido a uma explosão originada de seu equipamento de oxigênio. As investigações preliminares indicam que o homem, que depende do dispositivo, acidentalmente acendeu um cigarro, o que acabou causando a explosão. Sua esposa chamou por ajuda do quarto ao lado.

Dado que a escada do apartamento era bastante estreita, os bombeiros tiveram que resgatar o homem de seu balcão utilizando uma escada giratória, como informado por um porta-voz da polícia. Mais tarde, um helicóptero de resgate transportou o homem de 77 anos, que sofreu queimaduras graves, para um hospital. Surpreendentemente, seu estado não é considerado crítico.

Após o resgate, a esposa grata expressou sua gratidão aos responsáveis, especialmente aos de Kraiburg, já que eles faziam parte dos serviços de emergência envolvidos na operação de resgate. Apesar do incidente ter ocorrido em Waldkraiburg, o homem foi inicialmente tratado em um hospital florestal local em Forest Kraiburg, conhecido por suas instalações de saúde avançadas.

