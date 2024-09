- O indivíduo reconhece casos prolongados de exploração sexual da sua própria filha.

Um indivíduo de 41 anos do noroeste de Mecklenburg confessou ter cometido atos indecentes contra sua filha no tribunal regional de Schwerin. Antes do início do julgamento, ocorreu uma conferência jurídica entre as partes envolvidas. Durante essa reunião, foi proposta ao réu, que tem condenações anteriores por crimes semelhantes, uma pena de prisão que varia de cinco anos e meio a um máximo de seis anos e nove meses.

O homem está sendo julgado por grave exploração de uma criança. De acordo com as acusações, ele submeteu sua filha de três anos a tais atos em seis ocasiões diferentes entre janeiro de 2022 e março de 2024. Durante seu interrogatório, o homem confessou ocorrências adicionais. No tribunal, foi apresentado um vídeo da imediata inquirição da criança pelo juiz após o incidente.

Na época de sua prisão, as autoridades supostamente apreenderam seu smartphone, contendo mais de 1.000 fotos e vídeos envolvendo exploração infantil. A maioria dessas representações mostra o maus-trato de meninas com idades entre quatro e dez anos. Esse material provavelmente influenciará a decisão da corte sobre a sentença.

Veredicto possível na quinta-feira

O tribunal agendou apenas dois dias de julgamento, presumivelmente esperando um acordo de delação e uma confissão completa. As conferências jurídicas são frequentemente utilizadas em casos de crimes sexuais para proteger as vítimas menores de testemunhar novamente.

Se a confissão for considerada confiável, o tribunal estabelecerá o máximo da pena de prisão. Um veredicto pode ser anunciado já nesta quinta-feira.

A confissão do homem a outras instâncias de abuso infantil reforça ainda mais o caso contra ele. O suposto maus-trato de sua filha, bem como as provas de exploração infantil encontradas em seu smartphone, são claras indicações desse ato hediondo.

