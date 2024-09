- O indivíduo continua a apresentar graves complicações de saúde.

Uma pessoa de 35 anos encontra-se em estado crítico após um incidente envolvendo uma explosão em uma casa em Eichen, no distrito de Altenkirchen. Este indivíduo sofreu queimaduras e está recebendo atendimento médico em um hospital, de acordo com as atualizações das autoridades. Infelizmente, não houve outras pessoas feridas.

De acordo com a polícia, a explosão pode ter sido causada pelo manuseio descuidado de um recipiente de gás. Um profissional será chamado para investigar a causa exata da explosão.

De acordo com as autoridades policiais, a escada gravemente danificada no edifício residencial precisa ser segura primeiro. Uma vez feito isso, os moradores poderão retomar o uso de seus apartamentos.

A Comissão iniciou uma investigação sobre as circunstâncias da explosão na casa em Eichen. A Comissão também investigará as medidas de segurança e regulamentos sobre o manuseio de recipientes de gás em edifícios residenciais.

