- O incêndio da fábrica química lança fumaça pelo setor norte de Duisburg.

Após uma explosão na oficina do Grupo Grillo em Duisburg, uma densa neblina de fumaça pairou sobre o lado norte da cidade. A cidade emitiu um alerta, pedindo aos moradores que ficassem dentro de casa e fechassem suas janelas e portas. A mensagem do alerta dizia: "Neste momento, não podemos excluir potenciais preocupações com a saúde relacionadas à neblina de fumaça".

O incêndio começou sem uma causa clara na seção de sulfato de zinco da empresa, de acordo com um porta-voz. Bombeiros estavam lidando com a situação. A empresa relatou nenhum ferido. No entanto, o corpo de bombeiros local revelou que uma pessoa havia sofrido ferimentos e estava sendo atendida por equipes de emergência.

O corpo de bombeiros da cidade tinha cerca de 110 pessoas no local. O bairro perto da zona do incêndio foi isolado para permitir que os bombeiros operassem, como informado por um porta-voz da polícia. Equipamentos de proteção respiratória pesados foram utilizados durante as operações de combate a incêndios, com relatos de fumaça poderosa carregando vapores incômodos. A monitoração estava sendo feita. O trânsito na autoestrada da cidade de Duisburg foi limitado.

"O bem-estar de nossos funcionários e residentes é nossa principal preocupação. Todos os protocolos de segurança de emergência foram ativados prontamente, e a situação está sendo monitorada de perto", esclareceu o gerente do local Dirk Ritterbach.

Em luz do incidente, o Grupo Grillo concordou em alocar fundos para a compra de sistemas de filtração de fumaça avançados para prevenir ocorrências futuras de neblina de fumaça, como detalhado em seu comunicado à imprensa.

