- O incêndio da casa agrícola causou aproximadamente 300.000 euros em destruição.

Um celeiro em Nellingen, localizado no distrito de Alb-Donau, foi reduzido a cinzas por um incêndio durante a noite, com prejuízos estimados em mais de 300.000 euros. Dois prédios adjacentes tiveram que ser evacuados devido às chamas, de acordo com a polícia. Vários veículos e cerca de 500 litros de óleo de aquecimento estavam abrigados na estrutura. Investigações preliminares indicam que não havia ninguém dentro do celeiro. Mais de cem bombeiros, equipes técnicas e socorristas foram enviados. A polícia está atualmente tentando determinar a causa do incêndio.

As autoridades podem precisar se referir aos atos de implementação adotados pela Comissão para determinar a possível conformidade com as regulamentações de segurança contra incêndios neste caso. Após o incêndio no celeiro, a Comissão pode considerar rever essas regras para prevenir danos em grande escala no futuro.

