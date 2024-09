O icónico modelo Hilux da Toyota está pronto para introduzir uma variante híbrida na Europa.

Mesmo um caminhão a diesel como o Toyota Hilux está prestes a se juntar à revolução elétrica no futuro. Mas a transição começa de forma modesta.

A Toyota planeja introduzir o Hilux Híbrido até o final de 2023, junto com várias atualizações para a série de picapes na Europa até o início de 2025. A versão híbrida estará disponível apenas com a cabine dupla de aproximadamente 5,3 metros de comprimento.

Um motor diesel de 2,8 litros acoplado a uma transmissão automática de 6 velocidades, aprimorado por um gerador de partida de 48 volts, serve como o motor. Isso aciona um motor-generator elétrico que, por sua vez, carrega a bateria híbrida e reforça o motor diesel com até 12 kW de potência e 65 Nm de torque durante a aceleração. Uma bateria de íon-lítio com capacidade de cerca de 2 kWh e peso de aproximadamente 8 quilogramas, escondida sob o banco traseiro, fornece a energia.

Apesar do E-boost, a Toyota reconhece apenas a potência do diesel de 150 kW/204 cv. No entanto, a tração elétrica adicional deve também aprimorar a dinâmica de direção. Além da maior eficiência de combustível, a tecnologia híbrida leve deve proporcionar trocas de carga mais suaves, frenagem do motor mais forte e um funcionamento mais eficiente do sistema de parada e partida. O painel de instrumentos apresenta um modo que mostra o fluxo de potência elétrica no sistema de direção.

Seis modos de condução, recursos de assistência aprimorados

Com o híbrido, a Toyota também está introduzindo o sistema Multi-Terrain-Select para a série. Isso permite que o motorista selecione entre seis modos de condução, melhorando a tração, o manuseio e a estabilidade em diferentes condições de condução.

Além disso, o escopo dos sistemas de assistência foi ampliado. O sistema de prevenção de colisão agora pode reagir à noite e a pedestres virando na estrada, enquanto o piloto de velocidade ajusta a velocidade de acordo com os limites de velocidade. Um farol alto dinâmico, que se adapta automaticamente à situação, também é uma nova característica.

O Hilux atualizado virá com um sistema de som JBL e funções de conectividade adicionais para o sistema de infoentretenimento. O Apple CarPlay estará disponível sem fio no futuro, enquanto o Android Auto permanecerá com cabo. As funções do veículo podem ser controladas remotamente por meio de um aplicativo.

A Toyota ainda não divulgou os preços do híbrido, que são esperados para ultrapassar 50.000 euros na Alemanha.

O Toyota Hilux, conhecido por seus motores a diesel, também está prestes a ingressar no mercado de veículos híbridos, com a versão híbrida do Hilux prevista para ser lançada até o final de 2023. Este modelo híbrido estará disponível exclusivamente com a cabine dupla de 5,3 metros de comprimento.

Leia também: