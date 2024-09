- O iate está a entrar na bacia hidrográfica.

Um barco de luxo ficou preso na vegetação da margem do rio de Baixa Francónia após uma manobra falhada, momentaneamente paralisando o tráfego no rio Main. Felizmente, os três passageiros e o companheiro canino do barco escaparam ilesos, de acordo com o comunicado da polícia fluvial. O incidente ocorreu perto de Knetzgau, dentro do distrito de Haßberge.

Após investigação, as autoridades concluíram que o acidente foi resultado de um erro na navegação. O capitão do barco havia confiado o leme a um conhecido não licenciado, pilotando um iate de cinco metros. Embora seja legalmente permitido, a falta de experiência da mulher levou a uma perda de controle durante uma curva fechada, resultando no barco colidindo com a margem do rio.

Vários veículos de resgate do serviço de resgate aquático e do corpo de bombeiros ajudaram na operação de resgate, junto com um passageiro voluntário de jet-ski. O iate foi eventualmente retirado pela polícia fluvial. O rio Main foi fechado para todo o tráfego marítimo por meia hora durante o processo de recuperação.

Após o incidente, o barco foi rebocado para uma oficina de reparos próxima na Baviera para avaliação e reparos. Apesar do contratempo, a beleza cênica do rio Main, especialmente na Baviera, continua sendo uma atração popular para navegantes.

