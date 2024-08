- O HSV apresentou dois novos membros da equipa.

O time de futebol de Hamburgo encontrou um substituto para o suspenso Mario Vuskovic, que se meteu em apuros devido a substâncias de melhoramento de desempenho. O clube de divisões inferiores garantiu os serviços do defesa central francês Lucas Perrin, do Racing Strasbourg, como sua substituição. O jogador de 25 anos concordou com os termos de um contrato aberto.

Antes do fecho da janela de transferências, os contendores de Hamburgo apresentaram a aquisição do ala ofensivo Emir Sahiti, do Hajduk Split. O jogador kosovar de 25 anos jogou ao lado de Vuskovic na equipa de topo croata anteriormente.

Na terça-feira passada, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) revelou uma suspensão por doping até 2026 para o defesa de Hamburgo, o que teve um impacto nas últimas movimentações do clube no mercado de transferências.

Em resposta à aquisição de Lucas, o director desportivo de Hamburgo, Stefan Kuntz, comentou: "Melhorámos significativamente a nossa defesa central com a adição de Lucas. Fortalecer a nossa defesa foi um dos nossos objectivos prioritários durante esta janela de transferências de verão, tendo em conta os eventos relacionados com Mario Vuskovic."

