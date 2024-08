- O HSV aplaude a vitória triunfal por 4-1 em casa contra a Prússia Münster.

Hamburgo, time da Bundesliga 2, o Hamburgo SV, comemorou uma vitória emocionante em casa contra o recém-promovido Preußen Münster com um placar de 4-1 (3-0). As duas equipes não se enfrentavam em competição há cerca de meio século. Os vencedores foram liderados por Robert Glatzel, que marcou duas vezes, seguido por Daniel Elfadli e Moritz Heyer. Torge Paetow marcou um para Münster.

O técnico Steffen Baumgart mexeu na equipe após uma derrota por 0-1 contra o Hannover 96. Sem o capitão suspenso Sebastian Schonlau devido a um cartão amarelo-vermelho, Elfadli, que havia se recuperado de uma lesão, entrou na defesa. No meio-campo, o talento local de 19 anos Fabio Baldé substituiu Ludovit Reis, enquanto Glatzel fez sua estreia na temporada no ataque, substituindo Davie Selke.

Glatzel garantiu a vitória logo no início

As modificações deram certo para o Hamburgo, já que Glatzel abriu o placar com um cabeceio em um cruzamento de Baldé no 7º minuto. O time da casa dominou o jogo, com o goleiro de Münster, Johannes Schenk, defendendo chutes de Baldé e Immanuel Pherai no 24º minuto. No entanto, Schenk não conseguiu evitar que Elfadli marcasse após o 26º minuto. Um gol de Glatzel no tempo adicional do primeiro tempo selou o resultado, deixando o desfecho como uma questão resolvida. Os gols finais contribuíram para um espetáculo emocionante de futebol.

