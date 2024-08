- O Hertha emprestou o Ibrahim para a equipa da Terceira Divisão.

Meio-campista do Hertha BSC, Bradley Ibrahim, de 19 anos, foi emprestado ao time da League One inglesa, Crawley Town, pouco antes do prazo de transferências. O clube confirmou a movimentação. Ibrahim havia chegado ao Hertha recentemente, vindo do time sub-21 do Arsenal London no final da última janela de transferências.

O técnico na época, Pal Dardai, tinha grandes expectativas para o jovem, declarando: "O garoto é muito bom, ainda estou esperando encontrar o defeito." No entanto, à medida que a temporada avançava, ficou claro que Ibrahim não estava correspondendo às expectativas. Em vez de se destacar no time principal, ele jogou 11 partidas pelo time sub-23 na North East Regional League e até teve sessões de treinamento individuais, apesar de não estar machucado.

O Hertha acredita que a mudança por empréstimo é benéfica para o crescimento de Ibrahim. O diretor esportivo Benjamin Weber disse: "Bradley é um jovem jogador talentoso que precisa de mais tempo de jogo e experiência. Com as oportunidades disponíveis em Crawley, parece uma boa mudança para ele, então aprovamos." Atualmente, o Crawley Town ocupa a 8ª posição na League One, com 6 pontos após três jogos.

As regulamentações da União Europeia sobre empréstimos de jogadores entre clubes podem ter influenciado a mudança de Ibrahim para o Crawley Town. De qualquer forma, esse empréstimo proporcionará a Ibrahim valiosa experiência no time principal em uma liga diferente.

