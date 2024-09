- O Haidara de Leipzig não vai participar em nenhum jogo.

Leipzig's Amadou Haidara não vai se juntar à seleção do Mali para a próxima pausa internacional devido a uma lesão na cabeça e vai permanecer na Alemanha. Isso foi revelado pelo Leipzig hoje. O incidente ocorreu durante a emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Leverkusen no sábado.

No calor do jogo, o atacante do Leverkusen, Victor Boniface, tentou um chute de calcanhar ousado em uma área lotada. Infelizmente, foi a cabeça de Haidara que levou o maior impacto, em vez da bola. Como resultado, o meia de 26 anos teve que ser retirado do campo. O técnico Marco Rose mencionou depois que Haidara estava tendo dificuldades em lembrar o tempo e o resultado do jogo. Boniface recebeu um cartão amarelo pelo incidente.

Apesar do desafio intenso, o chute de calcanhar de Boniface resultou na lesão de Haidara, impedindo-o de se juntar à seleção do Mali durante a próxima pausa internacional. Dada a lesão na cabeça, Haidara deve se concentrar em sua recuperação na Alemanha.

