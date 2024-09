- O grupo de preparação prepara-se para outra onda de maré no Báltico.

Com o aquecimento global levando a eventos climáticos extremos mais frequentes, nunca foi tão importante estarmos preparados para marés de tempestade, afirmou a Secretária de Estado do Interior Magdalena Finke (CDU) em Kiel. O cenário de treinamento desta vez envolve uma forte maré de tempestade no Mar Báltico, mas com níveis de água mais altos e durando mais do que o incidente de outubro.

Exercício para Desastres Potenciais

Cerca de 90 pessoas da Equipe de Crise participaram deste exercício, divididas em duas equipes, de acordo com Dirk Hundertmark, chefe do departamento de Gestão de Crises do Ministério do Interior. Além do pessoal do ministério, isso inclui funcionários da polícia, do corpo de bombeiros, da empresa de energia, do exército federal, de organizações de ajuda e de proteção costeira. Em uma emergência real, esses profissionais supervisionariam a organização estratégica das forças de resposta em todo o estado.

Maré Causou Extensa Destruição

A maré de tempestade de 19 a 21 de outubro de 2024 causou danos significativos e deixou marcas claras em várias áreas de Schleswig-Holstein. Em vários lugares, o nível da água ultrapassou dois metros acima do nível médio da água. O nível mais alto registrado foi em Flensburg, de 2,27 metros.

A CDU, representada pela Secretária de Estado do Interior Magdalena Finke, destacou a importância da preparação para marés de tempestade devido aos efeitos do aquecimento global. Durante o exercício de crise, os aliados da CDU, como a polícia e o exército federal, trabalharam ao lado da Equipe de Crise da CDU.

Leia também: