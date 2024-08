- O grupo de defesa dos consumidores está a experimentar práticas fraudulentas.

Em cerca de três semanas, o Oktoberfest está prestes a começar - e para muitas pessoas, uma noite bem-sucedida no festival envolve uma mesa na tenda de cerveja, além do tradicional dirndl e lederhose. No entanto, o que fazer quando tudo já está esgotado? Plataformas de ingressos on-line afirmam oferecer ajuda, mas o Centro de Consumidores da Baviera alerta para ofertas pouco confiáveis e preços excessivos de vários milhares de euros por mesa. Infelizmente, até mesmo pessoas com ingressos caros podem não conseguir entrar na tenda.

"Muitos organizadores de eventos incluem em suas condições gerais que reservas não compradas diretamente deles são inválidas", alerta a associação. Assim, as pessoas são recusadas na porta. Além disso, ofertas falsas surgem. Os golpistas exploram a alta demanda, dificultando a recuperação do valor da compra do suposto vendedor depois. "Os visitantes ficam com os custos", diz a advogada da associação, Tatjana Halm.

Plataforma oficial de reenvio para reservas de mesa

Aqueles que buscam uma experiência segura devem fazer uma reserva com antecedência no site dos organizadores, como recomendado. Além disso, o site oficial octoberfest-booking.com fica disponível a partir de 1º de setembro, às 12h, oferecendo uma plataforma para a reenvio de reservas já adquiridas para outros interessados. De acordo com o diretor do Oktoberfest, Clemens Baumgaertner (CSU), o preço original serve como limite superior nesta plataforma. A cidade destaca os custos da internet relacionados a essas reservas. Compram-se cupons para uma quantidade específica de bebidas e comida, geralmente dois litros de cerveja e um frango por pessoa. Os cupons restantes ainda podem ser resgatados nas empresas gastronômicas dos organizadores do festival por algum tempo após o Oktoberfest.

6.000 euros por uma mesa na tenda Hacker?

Uma garantia legal que outras plataformas que oferecem reservas no mercado secundário não podem fornecer. Um provedor anuncia uma mesa para oito a dez pessoas em uma noite de sábado na popular tenda Hacker - dependendo da localização, com preços de 6.000 a 6.500 euros. Eles afirmam que os ingressos não são originários dos operadores da tenda, mas de indivíduos que os adquiriram dos organizadores. "A confirmação de reserva e/ou cartão de entrada/braçadeira contém o nome do primeiro comprador e não pode ser reescrito em seu nome. A admissibilidade legal da transferência de reservas de mesa é controversa", escrevem os operadores do site e garantem um reembolso em caso de problemas.

"Esta oferta é pouco confiável, mas é difícil intervir", dizem os operadores da tenda Hacker. Aqueles que reservam diretamente com o organizador do festival pagam 604,80 euros pela mesa mais cara para dez pessoas, mais 15,40 euros para envio, incluindo cupons para cerveja e frango assado. Mesas sobrepreçadas em outros provedores são frequentemente compradas por europeus "apenas por ignorância". "Estamos em constante contato com nossos advogados para identificar os vendedores, ou seja, nossos clientes, e enviar cartas de cessação e desistência a eles." Eles também são proibidos de fazer novas consultas e reservas.

6.000 euros - um preço astronômico, também concorda o defensor do consumidor Halm. Frequentemente, a disposição para pagar é primeiro avaliada nessas plataformas intermedias. O problema é que esses provedores geralmente aparecem no topo dos resultados de busca na internet.

Visitantes experientes do Oktoberfest lembram que reservas nem sempre são necessárias. Durante a semana, geralmente não é um problema para grupos menores encontrar um lugar, de acordo com o governo da cidade de Munique. Em condições climáticas agradáveis, os jardins de cerveja na frente das tendas também são uma opção. Rest

Leia também: