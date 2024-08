- O grupo de agricultores da Turíngia apresenta a sua avaliação da colheita.

A Associação Agrícola da Turíngia revela as estatísticas da colheita deste ano em Buttstädt, distrito de Sömmerda, na quinta-feira. De acordo com as estimativas preliminares, a produção de trigo foi inferior à média dos anos anteriores. Cerca de 2,2 milhões de toneladas de grãos poderiam ter sido armazenadas. Isso representa uma queda de 9% em relação à média típica, de acordo com os cálculos da Oficina Estatística.

A colheita de cereais na Turíngia começou no final de julho, de acordo com os relatórios da Associação Agrícola. Chuva excessiva no final de julho causou danos aos campos que ainda não haviam sido colhidos. "O restante do trigo não é mais adequado para padaria", afirmou Klaus Wagner, presidente da Associação Agrícola da Turíngia, na época.

Este ano, os cereais foram cultivados em aproximadamente 328.500 hectares, uma queda de 2% em relação aos anos anteriores. O trigo de inverno, que cobre uma área de 167.900 hectares, é o principal cultivo do estado.

Apesar do início antecipado da colheita devido às condições climáticas favoráveis, a chuva excessiva no final de julho teve um impacto negativo nos campos não colhidos, levando a desafios na colheita. Como consequência, o restante do trigo não é adequado para padaria, exigindo usos alternativos para o grão.

