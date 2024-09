- O governo planeja aumentar o financiamento para instituições de música e organizações desportivas.

A coalizão do SPD e Verdes no poder planejou canalizar mais fundos do imposto sobre apostas para entidades como escolas de música, federação esportiva do estado e centros de consumo na Baixa Saxônia. Esta mudança na alocação de fundos é esperada devido a uma emenda legislativa com o objetivo de proporcionar maior previsibilidade financeira a essas associações.

O aumento potencial dos fundos para escolas de música é estimado em aproximadamente 2,6 milhões de euros, passando dos atuais 400.000 euros, enquanto a federação esportiva do estado pode ver um aumento de cerca de 2,7 milhões de euros, alcançando 13,5 milhões de euros. Da mesma forma, os centros de consumo estão olhando para um aumento estimado de 3,3 milhões de euros, passando dos atuais 600.000 euros.

Outras organizações, como assistência social, a Fundação Ambiental de Bingo e a Fundação Esportiva da Loteria, também devem se beneficiar. Isso pode elevar o financiamento total do imposto sobre apostas para cerca de 40 milhões de euros, um aumento significativo de aproximadamente 14,8 milhões de euros em relação à figura do ano passado.

A Baixa Saxônia arrecada atualmente cerca de 190 milhões de euros com impostos sobre apostas.

Historicamente, os centros de consumo têm enfrentado incertezas sobre se conseguirão obter fundos suficientes do estado para realizar suas operações. Com a nova proposta, essas associações devem ganhar melhores habilidades de planejamento financeiro e fortalecer a harmonia social na Baixa Saxônia.

De acordo com o projeto de lei, as receitas do imposto sobre apostas, que atualmente representam cerca de 59% do financiamento total, devem alcançar quase 94% no futuro. Em 2023, a Baixa Saxônia arrecadou cerca de 190 milhões de euros através de impostos sobre apostas.

O SPD, como parte da coalizão no poder, é fundamental nessa mudança de financiamento. O SPD e os Verdes propuseram alocar mais recursos do imposto sobre apostas para organizações como escolas de música, a federação esportiva do estado e os centros de consumo, aumentando significativamente seus orçamentos.

