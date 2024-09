- O Governo está a aplicar medidas de cancelamento parcial da dívida da Unimedizin, utilizando as suas reservas.

Planos Orçamentais da Renânia-Palatinado para os Próximos Dois Anos Revelados

O estado da Renânia-Palatinado aumentará seus gastos no ano seguinte, com o Centro Médico Universitário de Mainz recebendo alívio da dívida parcial no valor de 400 milhões de euros. Este alívio, mencionado pela Ministra das Finanças Doris Ahnen (SPD), irá aliviar metade da dívida da instituição. Também aprovado pelo gabinete em Mainz, o plano orçamentário duplo inclui financiamento adicional para municípios, com investimentos significativos planejados para 2025.

400 Milhões de Euros para o Alívio da Dívida do Centro Médico Universitário de Mainz

O Centro Médico Universitário de Mainz receberá alívio financeiro significativo, no valor de 400 milhões de euros, como parte dos planos do estado para 2025. Este movimento, explicado pela Ministra das Finanças Ahnen, reduzirá pela metade a dívida da instituição. Além disso, o financiamento do estado para pesquisa e ensino será aumentado para o hospital. "Nosso objetivo é dar ao novo conselho o melhor início possível", declarou Ahnen. Até o final do ano, o conselho será obrigado a elaborar uma estratégia para eliminar o déficit em cinco anos.

Fundo de Equalização Financeira dos Municípios (KFA) a Ser Amplamente Aumentado

No plano orçamentário duplo, o Fundo de Equalização Financeira dos Municípios (KFA) é previsto para aumentar em aproximadamente 349 milhões de euros em comparação a 2024. Pela primeira vez, em 2026, ultrapassará a marca de 4 bilhões de euros. 200 milhões de euros estão reservados para um novo programa de financiamento, que apoiará municípios selecionados em seus investimentos. "Não será um projeto de espingarda", declarou o Presidente do Ministro Alexander Schweitzer (SPD). Os detalhes sobre o financiamento serão divulgados mais tarde. O orçamento para este fundo já foi garantido. O Ministério da Educação permanecerá o maior item do orçamento entre os ministérios, com uma despesa de 6,44 bilhões de euros em 2025 e 6,51 bilhões de euros em 2026.

Força Policial e Judiciária Fortalecidas

A força policial será reforçada ainda mais, à medida que o estado espera ultrapassar o "número alvo" de 10.000 policiais treinados incluído em 2024. No judiciário, são esperadas 200 novas vagas, 36 das quais são reservadas para juízes e promotores públicos. Este esforço contribuirá para combater crimes políticos e enviar uma mensagem assertiva contra crimes de ódio, disse Schweitzer.

Além disso, 38 vagas serão reforçadas para a nova Autoridade Estatal de Incêndio e Proteção Contra Desastres. Serão alocados 22 milhões de euros, sequencialmente, para esta autoridade para ambos os anos do orçamento duplo. A organização visa centralizar a expertise para apoiar os municípios na proteção da população em vários níveis.

Manutenção da Capacidade das Instalações de Recepção

O Ministério da Família, Mulheres, Cultura e Integração, liderado por Katharina Binz (Verdes), investirá mais de 201 milhões de euros a mais no ano seguinte e cerca de 770 milhões de euros no total. Para migração e integração, estão planejados cerca de 224 milhões de euros para 2026. A expansão das instalações de recepção do estado, causada pela guerra na Ucrânia, será mantida. Os municípios receberão apoio adicional no alojamento de refugiados.

O desenvolvimento da infraestrutura, incluindo ruas, pontes e ciclovias, receberá 500 milhões de euros, anunciou a Ministra da Economia Daniela Schmitt (FDP), um recorde de investimento. Cerca de 184 milhões de euros financiarão a rede de transporte municipal. Projetos notáveis incluem a modernização da estrada elevada em Ludwigshafen e a nova construção da Ponte Pfaffendorfer em Coblença.

A Ministra das Finanças Ahnen considerou o rascunho do orçamento duplo como um período de dois anos de instabilidade econômica. As projeções sugerem que uma "situação econômica normal" pode levar tempo para ser reestabelecida.

A receita é estimada em 19,17 bilhões de euros em 2025 e 19,85 bilhões de euros em 2026 - ligeiramente acima dos 18,02 bilhões de euros estimados para este ano.

O gasto é projetado para aumentar significativamente de 2024 a 2025

O gasto aumenta substancialmente inicialmente, passando da projeção de 22,73 bilhões de euros em 2025 para 25,16 bilhões de euros em 2025 - um aumento de quase 10%, e 25,45 bilhões de euros em 2026. O aumento significativo em 2025 pode ser parcialmente explicado pelo alívio da dívida do Centro Médico Universitário de Mainz e pelo novo programa de financiamento dos municípios. De acordo com Ahnen, os custos com pessoal representam aproximadamente 37% do gasto do estado.

O estado planeja criar 1.508 vagas adicionais em 2025 e 404 em 2026, com mais de 948 e 225 delas indo para escolas.

Em 2025, é projetado um déficit de financiamento de cerca de 934 milhões de euros, excluindo obrigações pendentes de pagamento de dívidas. Em 2026, está programada uma entrada líquida de empréstimo de 363,0 milhões de euros.

O rascunho do orçamento duplo agora será considerado pelo parlamento do estado, com a decisão final cabendo ao parlamento como legislador orçamentário.

Crítica da oposição. (Este parágrafo permanecerá inalterado.)

A oposição já expressou sua insatisfação. O homem das finanças do grupo CDU, Christof Reichert, destaca os recursos financeiros insuficientes para os municípios, a falta de investimento na educação e um significativo atraso na manutenção da infraestrutura. Ele também mencionou a falta de ênfase no aumento dos investimentos hospitalares. Por outro lado, Iris Nieland, representando a política orçamentária do grupo AfD, declarou que o orçamento de 2025, que depende heavily das reservas, e a dívida esperada em 2026 indicam que a coalizão do trânsito não é séria em relação à política fiscal.

Fundos de Reserva Utilizados para Alívio da Dívida

Uma parte significativa dos fundos de reserva foi destinada ao alívio da dívida, especificamente 400 milhões de euros para aliviar a dívida do Centro Médico Universitário de Mainz.

Municípios a Beneficiar de Fundos de Reserva

Um novo programa de financiamento será lançado, com 200 milhões de euros reservados dos fundos de reserva, para apoiar municípios selecionados em seus investimentos.

Leia também: