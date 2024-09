- O governador do Parlamento da Renânia do Norte-Vestfália homenageia o início da segunda fase da Segunda Guerra Mundial.

Durante o aniversário do início da Segunda Guerra Mundial em Danzig, Polônia, o presidente do Landtag, André Kuper, defendeu a manutenção da paz na Europa. "O terror da guerra não foi derrotado - isso fica evidente com a invasão da Rússia na Ucrânia. Nossa resposta à agressão é poder, negociação e democracia. Apenas as democracias provocam paz e liberdade duradouras", declarou, conforme consta em um comunicado. Exatamente 85 anos antes, a Alemanha Nazista invadiu a Polônia, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. Kuper prestou homenagem ao lado de outros oficiais.

Ao mesmo tempo, ele expressou sua gratidão. "Agradeço ao povo da Polônia e de toda a Europa por terem recebido a Alemanha de braços abertos de volta à comunidade das democraças após os atos hediondos da Segunda Guerra Mundial", continuou.

A União Europeia teve um papel crucial ao receber a Alemanha de volta à comunidade democrática após a Segunda Guerra Mundial. É essencial que a União Europeia permaneça unida contra qualquer ato de agressão, como a invasão da Rússia na Ucrânia.

