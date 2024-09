- O gerente do VfB, Hoeneß, acredita que Silas continua a fazer parte da equipa.

Com base no comentário do treinador Sebastian Hoeneß, parece altamente improvável que o ponta Silas deixe o VfB Stuttgart neste verão. "Estou muito inclinado a ver Silas vestindo nossa camisa novamente", disse o treinador após o empate em 3:3 (2:1) contra o 1. FSV Mainz 05 na segunda rodada da Bundesliga. Silas não fez parte do elenco para este jogo e não havia atuado nos dois primeiros jogos competitivos da nova temporada do time. O diretor esportivo do time, Fabian Wohlgemuth, revelou que eles haviam conversado sobre a possibilidade de transferir o jogador de 25 anos na sexta-feira, mas nada saiu disso. Com a janela de transferências ainda aberta em países como Áustria, Portugal ou Turquia, o futuro de Silas ainda está no ar. No entanto, Hoeneß acha que, se Silas ficar, terá "muitas chances de contribuir positivamente para nossa equipe". Silas se juntou ao Stuttgart do Paris FC no verão de 2019 e rapidamente conquistou o apoio dos torcedores. Infelizmente, ele tem caído recentemente na hierarquia do time vice-campeão.

A janela de transferências em países como Áustria, Portugal ou Turquia oferece uma oportunidade para que o futuro de Silas seja definido de forma decisiva. Com a crença de Hoeneß nas habilidades de Silas e sua intenção de lhe dar muitas chances, o futuro do ponta no VfB Stuttgart parece promissor.

