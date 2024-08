- O gerente do sindicato Svensson defende a compaixão pela equipe.

Bo Svensson, técnico do 1. FC Union Berlin, não garante titulaire para a estreia na Bundesliga. "Precisamos de mais jogadores do que os onze que entram em campo. Veremos quem está no mix. Todos fizeram um ótimo trabalho até agora", disse o treinador de 45 anos, antecipando o jogo de sexta-feira (20h30/DAZN) contra o FC St. Pauli.

Assim como no empate em 1 a 1 contra seu ex-clube, 1. FSV Mainz 05, na semana passada, Svensson planeja usar os jogadores mais adequados para enfrentar as forças do adversário. "Só fazemos o que achamos que nos dá a maior chance de vencer", disse Svensson, destacando vários fatores na escolha dos jogadores, "é uma decisão jogo a jogo, uma mistura de vários aspectos, incluindo a forma. Não vamos limitar nosso foco ao fato de o adversário ser estreante ou estar jogando em casa."

Svensson prevê um jogo disputado. Apesar da vitória por 2 a 0 do FC Heidenheim sobre os estreantes, ele considera a equipe de Alexander Blessin como a mais forte, apenas azarada: "Estão bem treinados. Será um jogo apertado onde precisaremos do apoio da torcida em casa."

Ao mesmo tempo, Svensson enfatiza a camaradagem da equipe. Assim como em Mainz, haverá jogadores insatisfeitos na sexta-feira: "Mas isso é futebol profissional: insatisfação pessoal, sim, mas também empatia pela equipe." Principalmente porque jogadores do banco como Tim Skarke e o novo reforço e artilheiro László Benes injectaram energia fresca em Mainz.

Elogios para Jeong

Contra Hamburgo, o rival da Bundesliga que recentemente contratou Woo-yeong Jeong também pode estar em campo. "Ele traz algo único à mesa. Ele navega entre as linhas e tem um talento para o passe crucial", disse Svensson, que também pode contar com Kevin Vogt, que sofreu uma lesão e foi substituído em Mainz. O zagueiro titular participou de todos os treinos: "Acreditamos que ele fará parte da ação."

