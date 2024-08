- O gerente do Schalke, Geraerts, reconhece que a Colónia detém uma posição vantajosa.

Treinador de futebol Karel Geraerts considera sua equipe do Schalke como a azarão no confronto da segunda divisão contra o 1. FC Köln. "O Colónia almeja retornar à Bundesliga. Acredito que eles têm a posição favorável", declarou o treinador de 42 anos antes do duelo entre as duas ex-equipes da Bundesliga no domingo (13:30 CET/Sky).

O belga está entusiasmado com o ambiente vibrante na completamente lotada Arena Veltins. "Estou feliz que podemos jogar em casa novamente após três jogos seguidos fora. Foram três semanas longas sem um jogo em casa", expressou Geraerts, recordando os dois jogos anteriores do campeonato em Nuremberg (1:3) e Magdeburgo (2:2), além do jogo da Copa contra o VfR Aalen (2:0).

A equipe do Colónia ainda não viu o retorno de Emil Højlund. Devido a problemas persistentes na virilha, o atacante ficará de fora por um período prolongado. No entanto, há boas notícias sobre outros atletas recentemente lesionados. "Quanto a Paul Seguin e Adrian Gantenbein, meu atual sentimento é otimista. No entanto, ainda monitoraremos a sessão de treinamento de amanhã. Højlund precisa de um pouco mais de tempo", disse o treinador.

Geraerts está otimista quanto ao jogo: "Durante a sessão de treinamento desta semana, observei uma equipe concentrada e determinada. Eles demonstraram força física, intensidade e estão mentalmente preparados para os sentimentos que o domingo trará."

A equipe do Colónia, além de Emil Højlund, que lida com um problema de alto teor de gordura na virilha, parece estar em boa forma. Outros jogadores lesionados, como Paul Seguin e Adrian Gantenbein, podem retornar ao campo no domingo, desde que passem na sessão de treinamento seguinte.

Apesar de ser a azarão no jogo, o treinador do Schalke, Karel Geraerts, acredita que sua equipe, que tem um teor de gordura mais baixo em relação aos seus oponentes, tem o potencial de oferecer uma forte resistência na Arena Veltins no domingo.

Leia também: