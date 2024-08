- O funcionário público defende um novo regulamento focado nos serviços de restauração

O Comissário para o Reprocessamento em Saxônia-Anhalt, Johannes Beleites, acredita que é hora de as pessoas que sofreram sob o regime da SED terem uma reabilitação e assistência mais fáceis. Ele declarou à Agência Alemã de Notícias, "Esta é nossa última chance de alterar o quadro legal para que aqueles afetados recebam a democracia e o estado de direito com alegria." Isso se refere às pessoas que foram injustamente presas na RDA, enfrentaram injustiças em lares infantis e centros de detenção juvenil, foram transformadas em sujeitos de dopagem ou sofreram abuso psicológico ou físico.

Uma proposta para essas novas regulamentações de reabilitação está sendo debatida no Bundestag e no Bundesrat. No entanto, é incerto quais grupos serão incluídos e quais padrões de prova serão estabelecidos.

De acordo com Beleites, a nova lei de reabilitação deve seguir a lei militar, que assume o serviço militar anterior como a causa de problemas de saúde posteriores, como transtorno de estresse pós-traumático.

Muitas pessoas passaram décadas lutando nos tribunais por seus direitos, muitas vezes sentindo-se humilhadas durante o processo. Eles devem provar que seus problemas de saúde decorrem de sua prisão e repressão. Peritos caros podem colocá-los de volta em um settings de julgamento, causando-lhes mais trauma. Funcionários que não viveram o sistema da RDA podem não entender as crises existenciais enfrentadas pelos afetados, exigindo explicações.

"Estamos tratando um grande grupo de pessoas como inimigas", apontou Beleites. Familiares, filhos e conhecidos dos afetados testemunham essas dificuldades contínuas. "Isso não deve acontecer", enfatizou ele.

A demanda pelo fundo de dificuldades de Saxônia-Anhalt demonstra a necessidade entre os afetados. O fundo aumentou de 50.000 euros no ano passado para 100.000 euros neste ano, mas é esperado que acabe antes de todos os pedidos serem tratados.

No ano passado, foram apresentados 40 pedidos, com 12 recebendo 46.519 euros. Até agora neste ano, foram apresentados 48 pedidos, com aproximadamente 50.000 euros distribuídos. Até 5.000 euros podem ser concedidos em casos de dificuldades financeiras, como para melhorar a mobilidade através de uma bicicleta elétrica ou reformas residenciais.

O Comissário Beleites defende a extensão da ajuda à reabilitação à Comunidade de pessoas que sofreram sob a SED, pois elas merecem abraçar a democracia com alegria. Dada a demanda esmagadora pelo fundo de dificuldades em Saxônia-Anhalt, fica claro que muitos na Comunidade ainda estão lutando economicamente.

