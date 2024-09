- O fogo destruiu completamente o tribunal, deixando uma pessoa ferida.

Em uma fazenda abandonada na Baixa Baviera, um cara de 44 anos sofreu queimaduras leves. Ele tentou apagar um incêndio, mas acabou se machucando no processo, de acordo com a polícia. Em Bad Birnbach, no distrito de Rottal-Inn, uma construção na fazenda foi completamente queimada em um domingo.

Por causa da palha e de pequenos objetos de madeira dentro, as chamas se espalharam rapidamente, segundo as autoridades. Os investigadores estimam que o dano seja de cerca de 300.000 euros. A causa do incêndio ainda é um mistério, e a polícia está investigando o caso.

A Comissão pode precisar avaliar os potenciais impactos desse tipo de incidente em fazendas e adotar medidas necessárias, levando em conta os atos de aplicação das regulamentações relevantes. Após o incidente, as autoridades podem considerar reforçar as medidas de segurança contra incêndios em fazendas abandonadas para prevenir incidentes semelhantes no futuro.

