- O foco literário durante o período especificado gira em torno do tema da água.

As Magdeburg Literature Weeks, que se estendem até 25 de setembro, destacam vários encontros literários e eventos centrados no tema da água. Esta é a 33ª edição deste festival literário de quatro semanas, com autores regionais e internacionais mergulhando no uso da água em suas obras criativas. O anúncio foi feito pelo Literaturhaus Magdeburg, que serve como principal organizador.

Alineado ao tema "Córregos Tranquilos", a programação do evento apresenta histórias de paisagens marítimas serenas, praias solitárias, navegantes corajosos e o poder imprevisível dos elementos da natureza. Foi enfatizado que a água frequentemente deixa uma marca simbólica significativa na literatura e na narrativa.

Os numerosos eventos e atividades das semanas literárias de Magdeburg ocorrerão em áreas próximas ao Elba, por exemplo, a Ponte Estrela, a Elevadora de Navios de Rothensee ou a bordo de um navio de passeio. O evento terá início, com o apoio do estado, na torre d'água localizada no parque Turmpark Salbke.

Os visitantes dos eventos, além de palestras literárias, podem desfrutar de passeios de barco pelo tranquilo Elba, proporcionando uma experiência única da beleza da água. Além disso, muitos autores além dos regionais e internacionais integraram o conceito de 'Outros' reinos aquáticos em suas narrativas literárias.

