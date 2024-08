- O foco económico é a destaque das opções e perspectivas de aquisição para os aprendizes (Azubis)

Iniciando o novo ano acadêmico em 1º de setembro, a Associação Empresarial da Baviera (vbw) destaca as promissoras oportunidades para aprendizados. De acordo com a Agência Federal do Emprego, há aproximadamente 1,6 vagas de aprendizado disponíveis para cada candidato na Baviera. Além disso, a situação de sucessão é favorável, segundo o CEO Bertram Brossardt. O setor metalúrgico e elétrico espera que a taxa de sucessão permaneça em um robusto 97,7% até 2025.

As empresas da Baviera oferecem aproximadamente 20% das oportunidades de aprendizado do país, segundo a vbw. Uma compreensão precoce e prática do caminho profissional é crucial: ela reduz a taxa de desistência e ilumina os jovens sobre os setores em que a força de trabalho precisa deles. Muitas empresas organizam dias de orientação com aprendizes experientes, permitindo que os novos contratados se familiarizem com a empresa, seus funcionários e troquem ideias.

A JUVENTUDE do DGB Baviera incentiva os novos aprendizes a se educarem sobre seus direitos. "Os aprendizes devem verificar seu salário para garantir que sejam justamente remunerados", diz a secretária regional da juventude Anna Gmeiner. Tarefas relacionadas a entregas, limpeza, limpeza rotineira e cobertura para ausências e licenças de outros funcionários não são de responsabilidade do aprendiz para treinamento. Também é importante exercer o direito a férias sem demora.

