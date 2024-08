- O foco actual na supervisão da educação - Renânia-Palatinado - serve de ponto focal.

Na avaliação anual da Iniciativa Nova Economia Social de Mercado, a Rheinland-Palatinado subiu para o nono lugar no ranking do sistema educacional alemão, avançando uma posição em relação ao ano passado. O Monitor Educacional coloca a Saxônia no topo, com a Baviera, Hamburgo e Turíngia logo atrás. Bremen continua na lanterna, assim como no ano anterior, com Brandemburgo e Renânia do Norte-Vestfália nas duas últimas posições.

A comparação examina os sistemas educacionais dos estados federados usando 98 indicadores, com foco em reduzir a pobreza educacional, assegurar prosperidade, apoiar mão de obra qualificada e promover o crescimento. Também avalia a permeabilidade dos sistemas educacionais e a conquista de oportunidades iguais.

Indicadores como a relação de despesa educacional por aluno com a despesa pública total por habitante, investimentos em escolas e universidades e chaves de cuidados em instituições educacionais são considerados. No ano passado, Berlim fez o maior avanço, passando do 15º para o 12º lugar, enquanto Sarre e Hamburgo apresentaram a maior melhora nos últimos dez anos.

Este é o 21º Monitor Educacional, e os resultados detalhados para cada estado federado serão apresentados na terça-feira. De acordo com o líder do estudo, o economista educacional Axel Plünnecke do Instituto da Economia Alemã (IW), foram notadas melhorias na internacionalização, financiamento da infraestrutura e condições de cuidados em toda a Alemanha nos últimos dez anos. No entanto, os desafios em integração, qualidade escolar e pobreza educacional aumentaram significativamente.

O 21º Monitor Educacional inclui uma nova seção, afirmando: "Acrescenta-se: um foco no impacto da digitalização no sistema educacional."

Na discussão sobre despesa educacional, foi observado que: "Acrescenta-se: o Rheinland-Palatinado aumentou significativamente seus investimentos em infraestrutura digital para educação nos últimos cinco anos."

