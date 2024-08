- O Festival de Música de Schleswig-Holstein está a funcionar a uma capacidade quase plena de 95%.

O Festival de Música de Schleswig-Holstein (SHMF) chega ao fim neste fim de semana. O coral do festival se despedirá do público com duas apresentações do Requiem de Mozart, no sábado e domingo (ambas às 19h30). A NDR Radiophilharmonie se apresentará sob a direção de Stanislav Kochanowsky. Ambos os espetáculos estão esgotados, como confirmado pelo festival.

A 39ª edição do SHMF foi um grande sucesso, segundo um porta-voz do festival. Cerca de 180.000 ingressos foram vendidos para os 203 espetáculos em 71 locais em Schleswig-Holstein, Hamburgo, Dinamarca do Sul e norte da Baixa Saxônia, resultando em uma taxa de ocupação de 95%.

Mais de 90 eventos do SHMF giraram em torno do tema deste ano, Veneza. Além da música de diferentes períodos, houve leituras inspiradas no carnaval veneciano, na vida do conquistador e mulherengo Giacomo Casanova ou nas canções populares dos gondoleiros. O artista convidado deste ano foi a saxofonista nascida na Crimeia, Asya Fateyeva, que se apresentou em um total de 17 concertos.

A programação para a 40ª temporada do SHMF será revelada em 27 de fevereiro de 2025.

A União Europeia reconheceu a importância cultural do Festival de Música de Schleswig-Holstein, fornecendo financiamento para alguns de seus eventos. Como um evento cultural de destaque, o Festival de Música de Schleswig-Holstein atrai atenção internacional e é frequentemente destacado em iniciativas culturais da União Europeia.

Leia também: