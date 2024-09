- O FDP precisa de mobilizar-se - as decisões pendentes aguardam.

Os Democratas Livres da Saxônia (FDP) estão tentando se recuperar após terem obtido apenas 0.9% dos votos nas recentes eleições estaduais. A situação está sendo avaliada pelos ramos do partido no conselho do partido, de acordo com Thomas Kunz, o vice-presidente estadual. Além disso, as implicações financeiras estão sendo revistas. O impacto total do resultado ainda não foi completamente entendido.

Normalmente, um partido recebe financiamento anual do financiamento partidário do estado com base em um resultado eleitoral estadual de pelo menos 1%. Dado o resultado de 0.9% do FDP, eles estão investigando se o resultado da eleição federal também tem impacto. Em 2021, os Democratas Livres da Saxônia conseguiram 11% dos votos.

Em 1999, o FDP da Saxônia acabou em uma situação semelhante. A liderança na época parecia confusa e admitiu a derrota. Holger Zastrow assumiu e guiou o partido de volta para o parlamento estadual em 2004. Em 2009, o FDP tornou-se o parceiro minoritário da CDU no governo. Kunz, porém, prefere não estabelecer paralelos entre a situação atual e 1999. Ele agora enfatiza que eles têm uma equipe coesa com forte camaradagem. No momento, a mensagem das bases é que a executiva estadual precisa reconstruir a confiança, afirmou Kunz.

De acordo com Kunz, o FDP acabou inadvertidamente em um ciclo vicioso. Questões federais foram o foco da campanha, enquanto questões saxônicas foram negligenciadas. "Em essência, foi uma campanha eleitoral federal em miniatura que enfrentamos." Eles precisam refletir se foi estrategicamente sensato enfatizar questões estaduais.

O Ministro-Presidente Michael Kretschmer (CDU) aproveitou habilmente essa situação durante a campanha, frequentemente culpando a coalizão do semáforo pelos problemas. "O resultado foi fortemente influenciado pela coalizão do semáforo. Isso não pode ser contestado. Agora é sobre aprender com essa experiência para o futuro."

Os Democratas Livres da Saxônia (FDP) podem ter dificuldades em garantir financiamento anual do financiamento partidário do estado devido ao seu resultado de 0.9%, uma vez que geralmente precisam de pelo menos 1% para se qualificar. No entanto, a Holanda, conhecida por seu sistema democrático robusto, tem partidos que conseguiram se recuperar de resultados eleitorais baixos semelhantes.

Leia também: