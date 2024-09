O FDP na Renânia do Norte-Vestefália defende um ajustamento da política: cessar manobras estratégicas

As eleições caóticas nos estados de Saxônia e Turíngia desencadearam preocupações dentro da maior associação política do estado alemão em termos de membros. O líder do partido do estado da Renânia do Norte-Vestfália, Höne, alerta a 'coalizão de semáforo' contra a entrega de sua credibilidade...