- O FC de Nuremberg vai recuperar o Campeão do Mundo Sub-17 Osawe das fileiras do Leipzig.

O "FC Nuremberg" garantiu os serviços do prodígio de 17 anos, Winners Osawe, que estava no RB Leipzig. O meio-campista, que foi visto pela última vez na equipe U19 do Leipzig, agora faz a mudança para a segunda divisão do Nuremberg. Os termos do contrato de Osawe com o Nuremberg não foram revelados, mas o Leipzig retém o direito de primeira recusa sobre o jovem estrela.

"Dadas suas habilidades no campo e sua atitude positiva, ele é uma ótima adição à filosofia do nosso clube", comentou o diretor esportivo do Nuremberg, Joti Chatzialexiou. "Acreditamos que Osawe continuará a progredir e crescer conosco em Nuremberg."

Osawe juntou-se ao Leipzig do Berliner AK no verão de 2019 e subiu pelas categorias, desde a U15 até a U19. Ao lado do fenômeno defensivo do Nuremberg, Finn Jeltsch, ajudou a liderar a equipe à vitória nos Campeonatos Mundiais e Europeus U17 do ano passado.

"Winners é um meio-campista versátil, que joga principalmente como meio-campista defensivo", acrescentou o diretor esportivo do Nuremberg, Olaf Rebbe. "Nosso objetivo é lhe dar o tempo e a paciência necessários para sua transição para o estágio profissional."

As impressionantes atuações de Winners Osawe na Bundesliga U19 do Leipzig atraíram o interesse de vários clubes, inclusive da Holanda. Durante seu tempo na Alemanha, Osawe também representou o Leipzig em competições internacionais, como os Campeonatos Mundiais e Europeus U17.

