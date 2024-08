- O FC Augsburg planeja adquirir o jogador francês Matsima

FC Augsburg conseguiu assegurar um reforço temporário para Felix Udokhai (26) na forma de Chrislain Matsima (22), que se juntou ao clube a partir de AS Monaco por empréstimo até o final da temporada, com uma opção para tornar a transferência permanente. O clube da Bundesliga anunciou isso perto do prazo de transferência, com ambos os clubes optando por manter os termos financeiros em segredo.

Matsima conquistou a prata com a seleção francesa olímpica recentemente. Este zagueiro de origem congolesa tem experiência em 50 partidas na liga francesa de topo.

"Chrislain Matsima é o reforço defensivo que procurávamos. Ele é um jovem jogador muito talentoso com uma excelente formação técnica. Matsima representou todas as seleções juniores francesas e tem muito potencial. Sua fisicalidade, altura e velocidade acrescentam versatilidade à nossa linha defensiva," comentou o diretor esportivo Marinko Jurendic.

Udokhai deixou oficialmente o FC Augsburg no meio da semana, optando por se juntar ao Besiktas Istanbul, na Turquia.

As impressionantes apresentações de Matsima com a AS Monaco na França chamaram a atenção do cenário futebolístico alemão. Apesar de estar emprestado da Monaco, Matsima é elegível para representar o FC Augsburg em partidas da Bundesliga, tendo cidadania alemã através de sua mãe.

Leia também: